TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Per Trumpo vizitą JAV įmonės pažadėjo investuoti JK 150 mlrd. svarų

2025-09-18 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:41

Per istorinį antrąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje buvo paskelbta apie 150 mlrd. svarų sterlingų (205 mlrd. JAV dolerių) vertės JAV investicijas.

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania (nuotr. SCANPIX)

0

JK vyriausybės teigimu, didžiųjų JAV įmonių pinigai visoje šalyje padės sukurti apie 7 600 „aukštos kokybės“ darbo vietų.

JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris palankiai įvertino šį pranešimą, paskelbtą prieš aukšto lygio diskusijas su D. Trumpu Čekerse, premjero užmiesčio rezidencijoje.

Tarp įmonių, žadančių investuoti JK, yra turto valdymo bendrovė „Blackstone“, kuri investuos 90 mlrd. svarų be anksčiau paskelbtų 10 mlrd. svarų, skirtų duomenų centrų plėtrai.

Tarp kitų įmonių – investicijų bendrovė „Prologis“, žadanti investuoti 3,9 mlrd. svarų, ir programinės įrangos bendrovė „Palantir“ su 1,5 mlrd. svarų.

Šiame JAV įmonių pažadų investuoti JK kontekste tikimasi, kad K. Starmeris ir D. Trumpas ketvirtadienį susitikę pasirašys naują technologijų klestėjimo susitarimą.

D. Trumpo valstybiniame bankete Vindzoro pilyje dalyvavo, be kitų asmenų, didžiausių JAV technologijų bendrovių vadovai, tarp jų – „Apple“ vadovas Timas Cookas ir „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas.

Tikimasi, kad K. Starmeris ir D. Trumpas per savo susitikimą aptars ir kitas priemones, kaip sustiprinti JK bei JAV ekonominius ryšius.

Tačiau pranešimai rodo, kad JK pristabdė savo pastangas sumažinti plieno importo į JAV tarifus, kurie siekia 25 proc., iki nulio, kaip iš pradžių buvo sutarta anksčiau šiais metais.

Sektorius išreiškė nusivylimą, nes pastaraisiais metais jis jau ir taip patiria didelių finansinių sunkumų.

