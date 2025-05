Per Rusijos dronų ataką Charkive sužeista beveik 50 žmonių, pranešė pareigūnai

Meras Ihoris Terechovas per „Telegram“ pranešė, kad buvo smogta 12-oje vietų keturiuose miesto rajonuose, kai kur kilo gaisrai.

Karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo teigimu, buvo apgadinti gyvenamieji namai, civilinė infrastruktūra ir transporto priemonės.

Šios informacijos nebuvo galima patikrinti iš nepriklausomų šaltinių.

„Ten nebuvo ir negalėjo būti jokių karinių taikinių“, – rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėje žiniasklaidoje, reaguodamas į ataką.

„Rusija atakuoja gyvenamuosius rajonus būtent tada, kai ukrainiečiai yra namie, kai guldo vaikus miegoti, – rašė V. Zelenskis. – Kol pasaulis dvejoja ir nepriima sprendimų, beveik kiekviena naktis Ukrainoje virsta košmaru, kainuojančiu gyvybes“.

Be to, vienas žmogus žuvo per Rusijos oro smūgius Kupjanske, kur buvo sunaikinti keli gyvenamieji pastatai. Iš griuvėsių ištrauktas vyro kūnas, o dar vienas žmogus gali būti po griuvėsiais, teigė tyrėjai.

Rusijos oro smūgiai taip pat buvo užfiksuoti šiauriniame Sumų mieste, kur, Ukrainos pareigūnų duomenimis, dvi valdomos bombos pataikė į miestą ir sužeidė du žmones.