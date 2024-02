Per Rusijos ataką Ukrainos Charkive žuvo septyni žmonės: jauniausiam vos 6 mėnesiai

„Deja, okupantų išpuolių Charkive aukų skaičius išaugo iki septynių, – „Telegram“ platformoje pranešė Olehas Synehubovas. – Tarp jų yra trys vaikai: 7,4 metų ir maždaug šešių mėnesių kūdikis.“

Charkivo meras Ihoris Terechovas anksčiau sakė, kad per išpuolį degalų pasipylė ant netoliese esančių namų ir dėl to mažiausiai 50 žmonių teko evakuotis.

„Priešų „Shahed“ (Irano gamybos dronai) pataikė į degalinę, dėl to išsiliejo degantys degalai ir užsidegė 14 privačių namų“, – sakė jis ir pridūrė, kad gaisras siautėjo didelėje teritorijoje.

Charkivo srities prokuroras Oleksandras Filačkovas nurodė, kad trys dronai pataikė į Charkivo Nemyšliansko rajoną.

„Dėl to buvo sunaikintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas. Ten buvo didelis kiekis degalų, todėl gaisro pasekmės buvo tokios baisios“, – sakė jis, turėdamas omenyje degalinę.

Šeštadienio smūgis buvo surengtas po virtinės naktinių išpuolių Charkive ir kaime į rytus nuo regiono sostinės.

Sužeistų žmonių padaugėjo iki 57

Per naktinę Rusijos dronų ataką Charkive sužeistų žmonių padaugėjo iki 57.

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai tinkle „Telegram“ informavo šio Ukrainos miesto meras.

„Per naktinę ataką sužeistų žmonių skaičius jau pasiekė 57. Tai Kotelna gatvės gyventojai, kuriuos Rusija vakar vakare paliko be nieko: be namų, be dokumentų, be pinigų, be asmeninių daiktų“, – rašė I. Terechovas.