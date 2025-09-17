Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Per Izraelio atakas Gazos Ruože vėl žuvo daug žmonių

2025-09-17 12:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 12:16

Per Izraelio atakas Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, vėl žuvo daug žmonių. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

Nuo trečiadienio ryto žuvo 17 žmonių, septyni jų – Gazos mieste, pranešė naujienų agentūra „Wafa“. Tarp aukų yra ir nėščia moteris.

Izraelio kariuomenė tuo tarpu paskelbė, kad per praėjusias dvi dienas Gazos mieste atakavo daugiau kaip 150 taikinių, įskaitant „teroristus“ bei „karines struktūras“. Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi kariuomene, pranešė, kad karinė aviacija naktį smogė 50 taikinių Gazos Ruože, įskaitant tunelius ir karinėms reikmėms naudojamus pastatus. Daugiausiai atakų būta Gazos mieste, kur Izraelis naktį į antradienį pradėjo ir didelę sausumos operaciją.

Izraelio kariuomenės ir naujienų agentūros „Wafa“ duomenų kol kas nepriklausomai patikrinti nepavyko.

