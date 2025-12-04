Pavojingas incidentas: šalia Zelenskio lėktuvo buvo užfiksuoti 5 dronai

Dronai pirmiausia buvo pastebėti į šiaurės rytus nuo Dublino, maždaug už 12 mylių (20 km) nuo miesto oro uosto, rašo „Sky News“.
Zelenskio vizitas į Airiją
V. Zelenskis, atvykęs į Dubliną pirmadienio vakarą ir išvykęs kitą dieną, surengė bendrą spaudos konferenciją su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu, o vėliau, su valstybiniu vizitu, kreipėsi į Airijos parlamentą.
Spaudos konferencijoje jis atskleidė, kad JAV ir Ukrainos taikos planas buvo peržiūrėtas ir dabar apima 20 punktų.
