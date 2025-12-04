 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pavojingas incidentas: šalia Zelenskio lėktuvo buvo užfiksuoti 5 dronai

2025-12-04 21:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 21:45

Netoli Airijos sostinės buvo užfiksuotas pavojingas incidentas – prieš Volodymyro Zelenskio lėktuvui leidžiantis į Dubliną, buvo pastebėti 5 dronai. Kaip skelbia „The Irish Times“, dronų skrydžiai sukėlė rimtą saugumo pavojų ir įtarimų dėl galimo bandymo sutrikdyti Ukrainos prezidento kelionę.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
12

Netoli Airijos sostinės buvo užfiksuotas pavojingas incidentas – prieš Volodymyro Zelenskio lėktuvui leidžiantis į Dubliną, buvo pastebėti 5 dronai. Kaip skelbia „The Irish Times“, dronų skrydžiai sukėlė rimtą saugumo pavojų ir įtarimų dėl galimo bandymo sutrikdyti Ukrainos prezidento kelionę.

7

Dronai pirmiausia buvo pastebėti į šiaurės rytus nuo Dublino, maždaug už 12 mylių (20 km) nuo miesto oro uosto, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Zelenskio vizitas į Airiją

V. Zelenskis, atvykęs į Dubliną pirmadienio vakarą ir išvykęs kitą dieną, surengė bendrą spaudos konferenciją su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu, o vėliau, su valstybiniu vizitu, kreipėsi į Airijos parlamentą.

Spaudos konferencijoje jis atskleidė, kad JAV ir Ukrainos taikos planas buvo peržiūrėtas ir dabar apima 20 punktų.

2025-12-04 22:00
buvo šeši Geranijai su raudonom kremlius žvaigždėm ant fliuzeliažo ir vienas su Putino portretu.
Klausimas-ar kvailumas turi ribas?
