Paviešinti gaisro, be elektros palikusio Londono oro uostą, vaizdai: 120 lėktuvų buvo apsukti ore

Skrydžių sekimo svetainės „FlightRadar24“ duomenimis, keletas skrydžių jau dabar nukreipiama į kitus oro uostus. Tuo tarpu oro uosto direkcija pranešė, kad „artimiausiomis dienomis numatomi reikšmingi sutrikimai“.

„FlightRadar24“ socialiniame tinkle „X“ praneša, jog „šiuo metu ore yra 120 lėktuvų, kurie bus nukreipti į kitus oro uostus arba grįš į savo pradines vietas“.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation.



There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8