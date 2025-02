Paviešintas Europos planas Ukrainai: kalbama ir apie Rytų Europos stiprinimą

Didžioji Britanija ir Prancūzija parengė planą, pagal kurį Vakarų karinės pajėgos būtų dislokuotos Ukrainos miestuose ir strateginiuose objektuose, o dideli kontingentai būtų dislokuoti kaimyninėse NATO šalyse.

Šį planą kitą savaitę Vašingtone D. Trumpui pristatys Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas, pranešė „The Telegraph“, remdamasis savais šaltiniais. Anksčiau apie Europos planą dislokuoti Ukrainoje iki 30 tūkst. karių paskelbė ir amerikiečių NBC televizija, o taip pat britų „The Times“.

Pagrindiniai plano punktai yra šie:

Kiek anksčiau „The Times“ žurnalistė Larisa Brown paviešino analogišką informaciją. Savo žinutėje „X“ tinkle ji nurodė tokius Europos lyderių siūlymus:

Western officials have revealed their plan for a "reassurance" force for Ukraine. It includes:

* Less than 30,000 European-led troops deployed to key cities, ports and critical national infrastructure sites across Ukraine. They will not be in the east.

* Technical monitoring of…