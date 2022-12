Paviešino vaizdo įraša: rodomi rusų kariuomenės nuostoliai invazijos pradžioje

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas iš vasario 25 d., kuriame užfiksuoti suduoti ukrainiečių smūgiai Rusijos gvardijos greitojo reagavimo spec. padalinio kolonai. NEXTA skelbia, kad vaizdai užfiksuoti netoli Irpinės.

Tuo metu UNIAN rašo, kad viename iš apdegusių automobilių taip pat buvo rasta vieno ir rusų gvardiečio asmens tapatybės kortelė.

A previously unpublished video from February 25 appeared. It shows a burning column of the #Kemerovo Special Rapid Response Unit near #Irpin, #Kyiv region. pic.twitter.com/wImUz9UjXj