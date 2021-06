Paskutinės JAV prezidento gyvenimo akimirkos: į jį šovęs žudikas dėl mirties kaltino gydytojus

1881 m. liepos 2 d. 9 val. 30 min. prezidentas Jamesas A. Garfieldas buvo pašautas, kol laukė traukinio, kuris nuvežtų jį vasaros atostogoms, nepraėjus nė keturiems mėnesiams nuo prezidentavimo pradžios. Žudiko pirmoji kulka įdrėskė prezidentui petį, tačiau antroji perėjo per pirmąjį juosmens slankstelį ir tvirtai įsitaisė pilve.

Nemažai gydytojų nuskubėjo pas prezidentą, vienas iš jų – Daktaras Willardas Blissas (tai ne rašybos klaida, jo vardas iš tikrųjų buvo Daktaras). Kelis mėnesius iki mirties jis buvo vyriausiasis J. A. Garfieldo gydytojas. Tokiu jis tapo, nes pareiškė: „Jei aš negaliu jo išgelbėti, niekas negali“. Paaiškėjo, kad tokia sistema, kai pakviečiami visi gydytojai, o vyriausiojo pareigas užima tas, kuris to nori, nėra pati geriausia.

Įvykio vietoje buvę gydytojai bandė pašalinti kulką naudodami senovinį metodą – kišdami savo neplautus pirštus į žaizdą ir bandydami ištraukti kulką rankomis. Tačiau jiems nesisekė. Perkėlus prezidentą atgal į Baltuosius rūmus, jie vėl bandė padėti prezidentui bandydami ištraukti kulką su neplauta medicinine įranga, prieš tai nenusiplovę rankų. Ši technika dabar vadinama „žudiko darbo užbaigimas“.

Yra tikimybė, kad jis būtų išgyvenęs, jei gydytojai būtų tvirtai laikęsi medicininių reikalavimų. Nors komanda nesterilizavo savo įrangos, taip nebuvo todėl, kad technika dar neegzistavo. Antiseptikų pradininkas Josephas Listeris apie 20 metų demonstravo medicinos naudą. Nors Europos gydytojai greičiau išmoko laikytis tinkamos higienos, šie metodai buvo žinomi Amerikoje dėl J. Listerio turo po JAV 1876 m. Tada ir Amerikos gydytojai bei chirurgai pradėjo laikytis higienos reikalavimų.

Tačiau gydytojas D. W. Blissas nebuvo iš tų, kurie paisė higienos reikalavimų. Jis buvo pasiryžęs išimti kulką, todėl per sekančias devynias savaites jis ir jo komanda pakartotinai dalinosi savo mikrobais su prezidentu. J. A. Garfildui buvo suteiktos didelės morfino dozės skausmui malšinti, taip pat chininas nuo to, kas, jų manymu (klaidingai), buvo maliarija. Šie gydymo būdai trukdė prezidentui pasisavinti daug skysčių ir maisto, todėl „gerasis“ gydytojas ėmė ieškoti kitų prieigos taškų. Jis ketino pradėti maitinti prezidentą per jo išangę.

Prieš numirdamas, prezidentas turėjo iškęsti beveik tris mėnesius su šiuo maitinimo būdu. Gydytojas buvo užsibrėžęs pamaitinti jį tiesiąja žarna. Pirma, D. W. Blissas bandė suleisti pro išangę kiaušinių trynius (sumaišytus su jautienos ekstraktu ir viskiu), tačiau nusprendė tai nutraukti dėl „erzinančio dujų kaupimosi“.

Šis simptomas greitai dingo, kai iš mišinio buvo pašalinti kiaušiniai. Kiaušinis buvo pakeistas karvės krauju, bet tai taip pat nepasiteisino, kaip parodė „suvirškinto maisto pašalinimo pobūdis“ (greičiausiai jis supuvo prezidento tiesiosios žarnos viduje).

Komanda galiausiai apsisprendė dėl mišinio, kuris nesukėlė keistų kvapų. Receptas buvo toks:

„Trečdalis svaro šviežios jautienos, smulkiai sumaltos, 14 uncijų šalto minkšto vandens, į kurį įlašinami keli lašai (4 arba 5) murato rūgšties ir šiek tiek druskos (nuo 10 iki 18 grūdelių). Po to palikti nuo valandos iki valandos ir ketvirtadalio, tada perkošti per sietą ir likučius nuplauti 5 uncijomis šalto vandens. Perkošiant spausti, kad pašalintumėte visas tirpias medžiagas. Sumaišytame skystyje bus visos tirpios mėsos sudedamosios dalys (baltymai, kreatinas ir kt.), ir jis gali būti išgeriamas šaltas arba šiek tiek pašildytas“.

Tuo metu maitinti tiesiąja žarna buvo populiaru, nors dabar įrodyta, kad tai yra nepaprastai neveiksmingas būdas suteikti pacientui kalorijas ar jas rehidruoti. Tiesą sakant, daugelis gydytojų šį būdą pasmerkė po to, kai CŽV pasinaudojo juo kaip kankinimo metodu. Tai gali sukelti tiesiosios žarnos pažeidimą, taip pat galima susidurti su tokiomis problemomis kaip maisto puvimas virškinamajame trakte.

Galiausiai D. W. Blisso paskirtų operacijų sukeltos infekcijos kartu su mitybos nepakankamumu, kurį sukėlė maliarijos gydymas ir maitinimas tiesiąja žarna, pražudė prezidentą. Po prezidento mirties šalis atidžiai stebėjo D. W. Blisso gydymą, o gydytojo reputacija, kuri jau daugelį metų buvo prasta dėl konsultacijų su homeopatais, buvo sugadinta.