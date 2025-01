Parodė, kaip po rusų apšaudymo atrodo Lietuvos garbės konsulatas Chersone: vaizdai šokiruoja

„Tokie padariniai Lietuvos garbės konsulate Chersone po Rusijos naujametinių „sveikinimų“. Toks žiaurumas ir naikinimas turi baigtis“, – socialiniame tinkle „X“ dalindamasis apšaudyto Lietuvos garbės konsulato nuotraukomis rašo K. Budrys.

„Turime suteikti Ukrainai daugiau oro gynybos ir kitų pajėgumų, reikalingų pergalei“, – akcentuoja ministras.

This is the aftermath at the Lithuanian Honorary Consulate in #Kherson following Russia's New Year "greetings."



Such brutality and destruction must end. We must provide #Ukraine with more air defense& other capabilities it needs for victory. pic.twitter.com/FYRxyAeZpt

