Parodė, kaip atrodo Krymo tiltas po sprogimo: situaciją pakomentavo ir Ukraina

Ukrainos atstovai nepatvirtina, kad smūgius Kryme sudavė šalies kariuomenė. Savo ruožtu Ukrainos karinės žvalgybos atstovas spaudai Andrejus Jusovas tikino, kad atskiri komentarai apie situaciją Kryme nebus pateikiami, rašo UNIAN.

Jis taip pat pabrėžė, kad dėl pažeistos Krymo tilto konstrukcinės dalies rusai susidurs su logistinėmis problemomis.

Morning in Ukraine. Something happened to the Crimean bridge. pic.twitter.com/EbTo8JNS4H