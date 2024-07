Pareigūnai: Rusijos kariuomenė bando naujus būdus atakuoti Ukrainos sostinę

„Agresorius bando naują taktiką – ieško tinkamo laiko, metodų ir priemonių smogti Kyjivui. Nes Ukrainos sostinė visada buvo ir bus vienas iš svarbiausių įsibrovėlių taikinių“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė S. Popko.

Rusijos pajėgos Kyjivą raketomis atakavo sekmadienį apie 20 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Nuolaužos rėžėsi į 14 aukštų gyvenamąjį namą Obolonės rajone.

Birželio 30-osios smūgis skyrėsi nuo pastarųjų

Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Klyčko, viena pagyvenusi moteris buvo paguldyta į ligoninę.

S. Popko sakė, kad birželio 30-osios smūgis skyrėsi nuo pastarųjų Rusijos atakų prieš sostinę.

Anot jo, Rusijos pajėgos šįkart nevykdė masinių ar kombinuotų naktinių atakų raketomis ir dronais. Pasak Kyjivo miesto karinės administracijos, jie taip pat nepanaudojo balistinių ar sparnuotųjų raketų.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, Kyjivo srityje per sekmadienio ataką buvo sužeisti trys žmonės, įskaitant vaiką, pranešė gubernatorius Ruslanas Kravčenka. Jis pridūrė, kad nukentėjusieji gydomi vienoje iš regioninių ligoninių.

Pasak gubernatoriaus, ataka nepalietė ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, tačiau krintančios nuolaužos apgadino tris namus, kai kuriuos administracinius pastatus, sandėlį ir 16 transporto priemonių.