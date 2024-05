Panikos kupinas skrydis – keleiviams liepta pasiruošti avariniam nusileidimui vandenyje

Lėktuvas „Airbus“, skridęs į Fort Loderdeilą, pakeitė kursą ir saugiai grįžo į Montego Bėjų (Jamaika) „iš atsargumo, kilus įtarimui dėl mechaninės problemos“, sakoma oro linijų bendrovės pareiškime. Keleiviai buvo išlaipinti ir vėliau įsodinti į kitą lėktuvą, kad pasiektų kelionės tikslą.

Spirit Airlines passengers told to prepare for water landing as plane turned around. pic.twitter.com/JFcSdL18LG