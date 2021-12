Pandemija JK paskatino „keršto pornografijos“ protrūkį, tarp aukų – ir dešimtmetės

Statistika rodo, kad tarp nukentėjusiųjų yra ir vos dešimties metų mergaitės.

Londono policijos duomenys rodo, kad tarnyba per praėjusius metus užfiksavo 1185 tokius atvejus, o tai yra 329 proc. daugiau nei ankstesniais metais: nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki šių metų spalio 31 d. tokių atvejų skaičius išaugo 698.

Labiausiai šokiruoja, kad 10-17 metų amžiaus aukų skaičius padidėjo keturis kartus. Nukentėjusių moterų skaičius padidėjo nuo 177 atvejų pernai iki 572 atvejų šiemet. Vyrai apie „keršto pornografijos“ atvejus pranešė 162 kartus.

Pagalbos liniją nukentėjusiems „Revenge Porn Helpline“ valdanti labdaros organizacija SWGfL sako, kad per pandemiją į ją besikreipiančių žmonių skaičius padvigubėjo ir „nerodo jokių lėtėjimo ženklų“.

Ši organizacija taip pat neseniai paskelbė ataskaitą, apimančią laikotarpį nuo 2015 iki 2020 metų, ir viena iš jos išvadų yra ta, kad praėjusiais metais patrigubėjo atvejų, kuomet nusikaltėliai internete susidraugauja su žmonėmis ir įkalba juos stebint per internetinę kamerą atlikti seksualinio pobūdžio veiksmų, dėl kurių asmenys vėliau yra šantažuojami.

„COVID pandemijos metu vos ne pernakt pastebėjome, kad padvigubėjo pranešimų apie intymių atvaizdų naudojimą. Tai gali būti daroma dėl įvairiausių priežasčių“, – sakė pagalbos linijos atstovė Zaea Ward.

„Daugelis santykių patyrė didžiulį spaudimą, dėl ko nemažai porų išsiskyrė. Be to, ta riba tarp to, kas yra tikra ir virtualu, tapo labai neryški. Pernai nemažai žmonių užmezgė santykius internetu, kas reiškė, kad virtualioje erdvėje padaugėjo seksualinio elgesio. Dėl to stebime, kad piktnaudžiavimo intymiais atvaizdais atvejų pernai padvigubėjo, o šantažo atvejų skaičius patrigubėjo“, – sakė ji.

Verta paminėti, kad „keršto pornografija“ yra baudžiamas nusižengimas nuo 2015 metų. Kaltais dėl tokios veiklos pripažintiems asmenimis gresia kalėjimas iki dvejų metų.