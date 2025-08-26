Pamatykite: audra užkirto kelią tūkstančiams žmonių – tenka laukti įvažiavimo į festivalį apie 16 valandų

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šie kadrai sukurti dirbtiniu intelektu, bet ne – milžiniškas smėlio debesis iš tikrųjų artėja prie Arizonos valstijos.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Tai visiškai beprotiška“, – komentavo vyras, nufilmavęs smėlio audrą.
Štai taip dulkių ir smėlio siena pasiekia Finikso tarptautinį oro uostą. Kol čia siaučia stichija, valdžiai teko atšaukti apie 200 skrydžių. Vietiniai ne pirmą kartą susiduria su tokia smėlio audra, kuri sausringuose dykumos regionuose susiformuoja per stiprias audras su perkūnija. Šis gamtos reiškinys čia vadinamas arabišku žodžiu „habubas“. Kol dalis gyventojų filmuoja, kaip smėlio debesis artėja tiesiai prie jų namų, kitus audra užklumpa netikėtai – vidury kelio.
„Nieko nesimato, esame habubo vidury, automobilyje“, – sakė moterys, filmuodamos šį reiškinį automobilyje.
Galimi smėlio audros padariniai
Akis į akį su smėlio audra susidūrė ir dešimtys tūkstančių kasmetinio „Burning Man“ festivalio dalyvių.
Blek Roko miesto dykumoje, savaitei organizatoriai pastato milžinišką palapinių miestelį, o kartu įrengia dešimtis didelių gabaritų meno instaliacijų.
Tačiau smėlio audra, „Burning Man“ teritorijoje, siautėjanti 70 kilometrų per valandą greičiu, kelia grėsmę ne tik festivalio programai, bet svarbiausia – žmonių saugumui. Dalyviai, kiek turi jėgų, stengiasi išlaikyti skraidančias palapines ir pritvirtinti jas prie žemės.
Meteorologai perspėja, kad po smėlio audros gali smogti stiprus lietus ir kilti potvyniai, tačiau festivalio dalyvių tai negąsdina – štai taip iš paukščio skrydžio atrodo eilė norinčių patekti į festivalį. Čia, dykumos kelyje, automobiliai išsirikiavę net į 10 eilių. Dalyviams tenka laukti įvažiavimo apie 16 valandų. Iš viso šiemet į „Burning Man“ festivalį susirinko 70 tūkstančių žmonių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: