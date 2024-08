Palestiniečiai praneša apie dešimtis žuvusiųjų per mūšius Gazos Ruože

Prieš tai palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė apie mažiausiai 11 žuvusių civilių. Be to, per atakas pietiniame Chan Juniso mieste ir Nuseirato regione palestiniečių teritorijos šiaurėje esą yra sužeistųjų. Jų skaičius nenurodomas.

Izraelis daugiau kaip 10 mėnesių mėgina įveikti teroristinę grupuotę „Hamas“. Izraelis kaltina islamistus naudojant civilius kaip gyvuosius skydus. Kariuomenė pranešė apie toliau vykstančius smarkius mūšius Gazos Ruože pietuose, centrinėje dalyje, taip pat šiaurėje.

Penktadienį kariuomenė paragino šiaurėje esančio Gazos miesto gyventojus trauktis į vakarus jūros kryptimi, kad išvengtų Izraelio pajėgų mūšių su ekstremistais. Prieš tai Izraelis iš miesto buvo apšaudytas raketomis.

Nuo Gazos karo pradžios praėjusį spalį Gazos Ruože, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos duomenimis, jau žuvo daugiau kaip 40 000 žmonių ir daugiau kaip 90 000 buvo sužeisti. Izraelis teigia nukovęs mažiausiai 14 000 ginkluotų asmenų.