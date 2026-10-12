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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paaiškėjo, kas tapo Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais

2026-10-12 12:57 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 12:57
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Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo JAV mokslininkai Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas tapo, pirmadienį paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.

Nobelio premija

Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo JAV mokslininkai Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas tapo, pirmadienį paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.

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Jiems premija skirta už „makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus“, skelbiama pareiškime.

Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. 

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Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų.

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Kaip ir kitų Nobelio premijų, ekonomikos premijos piniginė vertė  šiemet siekia 12 mln. Švedijos kronų – milijonu daugiau nei ankstesniais metais. Tai atitinka kiek daugiau nei milijoną eurų. 

Premija bus įteikta Stokholme gruodžio 10 d., Alfredo Nobelio mirties metinių dieną.

Šiais metais Nobelio premijos mini jubiliejų – pirmą kartą jos buvo įteiktos prieš 125 metus.

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