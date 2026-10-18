Paaiškėjo, kas labiausiai dievina dirbtinį intelektą: atsakymas gali nustebinti

Duomenys rodo, kad didėjantis amžius ir finansinis saugumas siejasi su vis didesniu teigiamu požiūriu į dirbtinį intelektą ir tai, ką jis gali duoti.
Kam labiausiai patinka dirbtinis intelektas?
Mažiausiai teigiamai nusiteikusi amžiaus grupė – 18–24 metų jaunuoliai. Jie nerimauja dėl šios technologijos poveikio jų pačių mąstymo gebėjimams ir karjerai. Nors jie yra aktyviausi šios technologijos naudotojai, daugiau nei trečdalis 18–24 metų jaunuolių nerimauja, kad dirbtinis intelektas neigiamai paveiks jų kritinį mąstymą, o lygiai trečdalis mano, kad dėl dirbtinio intelekto taps sunkiau įgyti su karjera susijusių žinių.
Palyginus jaunuolius su 35–44 metų amžiaus žmonėmis, kurie technologijas naudoja taip pat intensyviai kaip ir jaunuoliai, skirtumas tampa akivaizdus: tik 19 proc. 18–24 metų amžiaus jaunuolių mano, kad dirbtinis intelektas turės teigiamą įtaką tiek jų pačių galimybėms, tiek visuomenei, tuo tarpu vyresnės grupės atstovų taip mano 28 proc.
Tarp visų amžiaus grupių atstovų, kurie save apibūdina kaip jau dabar labai gerai finansiškai apsidraudusius, 43 proc. tikisi, kad dirbtinis intelektas dar labiau pagerins jų pačių padėtį ir taip pat prisidės prie visuomenės gerovės. Tarp vargingiausių, t. y. tų, kurie negali sau leisti įsigyti būtiniausių dalykų, tik 18 proc. pritaria šiai nuomonei, o 51 proc. mano, kad dirbtinis intelektas pakenks tiek jiems patiems, tiek visuomenei.
Tyrimo autoriai pažymi, kad šie rezultatai neįrodo, jog finansinis nesaugumas sukelia pesimizmą, tačiau pabrėžia, kad jauniems suaugusiesiems įžengiant į darbo rinką be vyresnių grupių turimo finansinio ir profesinio saugumo, jų susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto prisideda prie jau esamų neaiškumų.
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