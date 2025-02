Oro linijos keičia aprangos taisykles: gali išvaryti iš lėktuvo ir „netinkamai apsirengusius“

Skrydžių vartų ir keleivių salono įgula buvo supažindinta su išsamiu naujų taisyklių sąrašu ir gavo užduotį stebėti keleivių aprangą prieš leidžiant jiems įlipti į lėktuvą.

Sausio mėn. oro linijų bendrovė uždraudė keleiviams vilkėti tam tikrus drabužius. Tarp taisyklių yra ir draudimas įlaipinti keleivius, jei jie yra „basi“ arba „netinkamai apsirengę“.

Aviacijos bendrovė „netinkamą aprangą“ apibrėžė kaip „permatomus drabužius; nepakankamai pridengtus; apnuogintas krūtis, sėdmenis“.

Pagal naująsias taisykles taip pat draudžiama skraidinti keleivius, „kurių drabužiai ar daiktai, įskaitant kūno piešinius, yra nepadoraus, ar įžeidžiančio pobūdžio arba turi nemalonų kvapą, išskyrus atvejus, kai tai sukelia negalia“.

Pranešama, kad griežtų priemonių buvo imtasi po to, kai praėjusių metų spalio mėn. keleivė bandė įlipti į lėktuvą vilkėdama itin trumpus marškinėlius, tačiau ji buvo neįleista.

