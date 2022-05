Originaliausias Kremliaus kliedesys: Simonian paaiškino, kodėl Rusija Ukrainos „nesudorojo“ per kelias valandas

Nors Rusija nuo pirmosios invazijos į Ukrainą dienos tikėjos lengvos pergalės, užimant sostinę Kyjivą per kelias dienas, karas be reikšmingų Rusijos laimėjimų tęsiasi jau tris mėnesius. M. Simonian – vienas garsiausių Kremliaus propagandinių balsų, – atkartodama Kremliaus propagandinę liniją, kad invazija klostosi būtent taip, kaip planuota, tvirtina, kad Rusija Ukrainos greitai neužkariavo sąmoningai.

„Nejaugi norėdami nebūtume galėję susidoroti su Ukraina ne šiaip per kelias dienas, bet per valandas? Bet mes vykdome tokią specialią karinę operaciją (taip Rusija vadina savo invaziją į Ukrainą – red. past.) – būtent dėl to tai ne karas, o operacija, karas taip nevykdomas, – mes jų visų ten galime. Čia pirma.

russian TV propaganda: "We didn't destroy Ukraine in several hours just because we can't separate those who support russia from those who don't.



Why destroy 🇺🇦?

