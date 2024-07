Orbanas laiške ES lyderiams papasakojo apie savo kelionę į Maskvą

Laiške V. Orbanas, be to, pritaria Maskvos požiūriui į karą Ukrainoje. Šiuo metu yra šansas pasiekti paliaubas, tačiau jei nepavyktų užkirsti kelio konflikto paaštrėjimui, per ateinančius du mėnesius tapsime dramatiškesnių nei iki šiol nuostolių liudininkai, rašoma laiške. Laikas esą yra lemiamas veiksnys.

V. Orbanas laiške, datuotame praėjusia savaite, taip pat teigia, jog rusai mano, kad laikas yra ne Ukrainos, o Rusijos ginkluotųjų pajėgų pusėje.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, laiške, kuris adresuotas ES Vadovų Tarybos pirmininkui Charlesui Micheliui bei išsiųstas ir ES šalių lyderiams, V. Orbanas pateikia nerealiai aukštus Rusijos vertimus apie žuvusių ir sužeistų ukrainiečių skaičių.

REKLAMA

V. Orbanas penktadienį netikėtai atvyko į Maskvą – ir dėl to sulaukė aiškios ES kritikos. Vengrija liepos 1 d. perėmė pirmininkavimą ES.

V. Putinas, įvardydamas savo sąlygas karui nutraukti, ne kartą pabrėžė, kad geriau joms pritarti greitai, kol padėtis Ukrainoje dar labiau nepablogėjo.

Iš tikrųjų gyvenimas Ukrainos miestuose dėl besitęsiančių rusų atakų prieš energetikos sistemą pablogėjo. Tačiau fronte Rusija, patirdama didelių nuostolių, rytuose ir pietuose tik labai lėtai juda į priekį.