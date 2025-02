„OnlyFans“ motinai sukėlė nemalonumų: jos nuotraukos buvo nutekintos vaiko mokyklos direktorei

Victoria Triece, kurios vaikas mokėsi Sand Lake pradinėje mokykloje, sakė, kad jautėsi pažeminta, „teisiama ir labai izoliuota“, kai 2021 m. liepą mokyklos direktorei buvo anonimiškai nutekintos jos seksualinio pobūdžio nuotraukos – dėl šio atskleidimo ji buvo pašalinta iš mokyklos savanorių programos, rašoma „The Independent“.

Tačiau praėjus beveik ketveriems metams ir po dvejus metus trukusios teisinės kovos V. Triece pralaimėjo kovą dėl grįžimo į mokyklos savanorės pareigas, taip pat apeliacinį skundą dėl piniginės kompensacijos, kurios ji prašė už privatumo pažeidimą.

Pirminiame elektroniniame laiške, dėl kurio motina buvo pašalinta iš mokyklos savanorių programos, buvo rašoma: „Keletas Sand Lake pradinės mokyklos tėvų sužinojo, kad viena iš mokykloje laiką leidžiančių motinų viešai skelbia pornografiją įvairiuose interneto šaltiniuose.“

„Motinos vardas ir pavardė yra Victoria Triece, tačiau internete ji yra Victoria Snooks. Jos socialinė medija yra plačiai atpažįstama. Keletą nuotraukų skelbiu susipažinti. Prašome pranešti, kokių veiksmų bus imtasi, kad tokia medžiaga nepatektų mūsų vaikams“, – priduriama elektroniniame laiške.

NEW: OF mom who sued Orange County Public Schools for $1 MILLION over a ban from volunteering at her sons' school LOSES two-year legal battle



Victoria Triece, 33, claimed she was "humiliated" and that her personal life was none of the school's business



She sued OCPS for… pic.twitter.com/pNzocEiT7w

