Buvusi mokytoja peržengė padorumo ribas: prie intymios dovanėlės tūkstančiams prisidėjo ir vyras

Courtney Tillia išleido advento kalendorių, kuriame pozuoja apsinuoginusi.

Nepadorios šventinės dovanos

Courtney Tillia iš JAV, metusi karjerą ir pradėjusi kurti pornografiją internete, uždirbo 1 mln. dolerių (96,2 tūkst. eurų). Nepaisant to, kad ji atvirai kalba apie savo religinius įsitikinimus, nes yra katalikė, savo „verslą“ ji pradėjo vos kiek daugiau nei prieš ketverius metus, rašo dailystar.co.uk.

Tačiau, artėjant šventiniam sezonui, Courtney tapo išdykusi ir šventiškai nusiteikusi – savo gerbėjams ji sukūrė nuogą advento kalendorių, nes nori visiems „paskleisti“ šventinę nuotaiką. Kalbėdama su „Daily Star“ Courtney paaiškino, kad Kalėdos yra jos mėgstamiausias metas, kai ji mėgsta savo gerbėjams dovanoti nepadorių šventinių dovanų.

Ji sakė: „Savo gerbėjams siūlau specialius kalėdinius elfus – ir gražius, saugius darbui, ir nepadorius, NSFW! Jie tokie smagūs, o mano gerbėjai juos be galo mėgsta! Be to, šiemet sugrąžinu savo nepadorų advento kalendorių! Užsiregistravę gerbėjai kiekvieną dieną iki pat Kalėdų į savo pašto dėžutę gaus po karštą nuogą nuotrauką, vaizdo įrašą ir specialių staigmenų. Ankstesniais metais tai buvo toks didelis mano gerbėjų hitas, kad šį sezoną turėjau vėl jį sugrąžinti!“

„Mano absoliučiai mėgstamiausias dalykas yra girdėti iš gerbėjų, kad jie ir jų draugai visi įsigijo advento patirtį ir kalba apie turinį savo grupiniuose pokalbiuose arba kai poros man pasakoja, kaip jiems kartu patiko turinys! Man taip smagu skleisti šventinę nuotaiką ir žinoti, kad mano gerbėjams patinka jų kasdienės dovanos!“

Linki linksmų švenčių

Ankstesniais metais modelis teigė, kad per Kalėdas skiria laiko savo gerbėjams gyvai ir linki jiems linksmų švenčių. Tačiau kai kalba sukasi ne apie jos gerbėjus, gruodžio 25-oji – tai prisiminimai su vyru ir vaikais.

„Kalėdos – tai bendrumo ir prisiminimų kūrimo su šeima ir draugais metas“, – pridūrė ji. – Atsižvelgiant į tai, koks sunkus dabar yra pasaulis, mes šį sezoną pradėjome anksčiau nei daugelį metų ir Kalėdų eglutę pastatėme iškart po Helovino“.

„Turime daug kalėdinių tradicijų: su šeima žiūrime šventinius filmus svetainėje, „Elf on a Shelf“, advento kalendoriai, čiuožinėjimas ant ledo, sausainių ragavimas su draugais ir šeima, išvykos į miestą apžiūrėti kalėdinių lempučių, teminiai parkai, papuošti šiam sezonui, ir slapto Kalėdų Senelio mainai su visa šeima“, – sakė ji.