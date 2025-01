Su 101 vyru permiegojusi mergina šokiravo bendruomenę: nesupranta, kaip taip galima

Lily, neseniai plačiai aptarta dėl to, kad per vieną dieną dalyvavo iššūkyje, kurio metu permiegojo su 101 vyru, atvirame interviu padarė stulbinamą prisipažinimą apie savo savigarbą. Kalbėdama su tinklalaidės vedėju Shizzio, mergina iš Derbišyro atsakė į klausimą apie savivertę: „Nieko iš to, bičiuli. Pro langą.“ Ji pridūrė: „Šiuo metu net nežinau, ką reiškia savigarba.“

Šis atviras pasisakymas pasirodė po to, kai Lily atskleidė detales apie savo projektą spalio mėnesį, kai per vieną dieną ji permiegojo su 101 vyru. Dokumentiniame filme „Per vieną dieną permiegojau su 100 vyrų“ Lily pasidalijo, kaip buvo organizuojamas šis įvykis – nuo dalyvių tapatybės tikrinimo iki netikėtų atšaukimų. Vis dėlto filmo metu buvusi Šefildo universiteto studentė emocingai išreiškė, kaip sunkiai šis iššūkis paveikė ją tiek fiziškai, tiek psichologiškai, rašo mirror.co.uk.

Socialiniuose tinkluose paskelbtas interviu fragmentas sukėlė didelį atgarsį, surinkęs daugiau nei 250 000 peržiūrų. Daugelis gerbėjų išreiškė užuojautą merginai.

Vienas žiūrovas rašė: „Aš tiesiog noriu ją apkabinti.“

Kitas pridūrė: „Tai labai skaudu.“

Nepaisant emocinių išgyvenimų, Lily patikino, kad yra sveika ir psichologiškai stipri. Kalbėdama apie dokumentinį filmą ji pabrėžė, kad norėjo sukurti išskirtinį turinį, nes „OnlyFans“ platformoje yra daug konkurencijos.

Lily dabar treniruojasi naujam tikslui – per dieną permiegoti su 1000 vyrų. Šis siekis sulaukė didelės kritikos ir susirūpinimo dėl jos psichinės sveikatos. Kolegė kūrėja Alexas Le Tissier išreiškė nerimą: „Manau, kad tai labai liūdna. Tikiuosi, kad tai neįvyks iš tikrųjų. Ji jauna ir graži, nereikia tokių dalykų dėl dėmesio.“

Ekspertai taip pat įspėja, kad toks turinys kelia pavojų kūrėjų saugumui. Kibernetinio persekiojimo specialistė Demelza Luna Reaver pabrėžė, kad šiuolaikinė interneto aplinka gali sukelti grėsmių kūrėjų privatumui ir psichinei sveikatai.

Lily atviravo apie sunkumus dėl visuomenės požiūrio į jos karjerą. Ji prisipažino, kad kartais jaučiasi abejinga savo pasirinkimams, ypač lygindama save su draugėmis, turinčiomis stabilias romantiškas partnerystes. Nepaisant to, ji mano, kad vieną dieną ras žmogų, kuris ją priims.

Nors Lily anksčiau sekso aktą laikė ypatingu dalyku, jos požiūris laikui bėgant pasikeitė. Dabar ji atvirauja, kad tai jai patinka ir ji nori to daugiau.

Visuomenė toliau svarsto, ar tokio tipo ekstremalus turinys turėtų būti ribojamas ir ragina platformas, kaip „OnlyFans“, imtis griežtesnių saugumo priemonių, siekiant apsaugoti kūrėjus.