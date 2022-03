Okupantai pagrobė žurnalistę: ji namuose slaugė sužeistą ukrainiečių karį

Skelbiama, kad Rusijos kariškiai pagrobė ukrainiečių žurnalistę Iriną Dubčenko, rašo NEXTA.

Okupantai žurnalistę nugabeno iš Zaparožės regiono į Donecką.

Priduriama, kad ukrainiečių žurnalistė I. Dubčenko savo namuose slėpė sunkiai sužeistą Ukrainos karį.

In #Zaporozhye region, #Russian servicemen kidnapped Ukrainian journalist Irina Dubchenko, head of the National Union of Journalists of Ukraine said. She was taken to #Donetsk "to conduct investigative actions." Irina hid a seriously wounded #Ukrainian serviceman at her home. pic.twitter.com/Yn8gXwBlrn