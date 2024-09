Oficialioji žiniasklaida: pietų ir rytų Libane – dešimtys Izraelio antskrydžių

Oficiali Libano nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad „priešų kariniai lėktuvai... per pusvalandį sudavė daugiau nei 80 smūgių iš oro“, kurių taikiniais tapo pietų Libane esančios sritys; be to, tuo pat metu „intensyvūs reidai vyko Bekos“ slėnyje rytinėje Libano dalyje. Naujienų agentūros AFP korespondentai pranešė girdėję galingus smūgius šalies pietuose ir rytuose.

Izraelio kariuomenė nurodė libaniečiams „pasitraukti“ nuo grupuotės „Hezbollah“ objektų

Izraelio kariuomenė pirmadienį nurodė Libano gyventojams pasitraukti nuo grupuotės „Hezbollah“ kontroliuojamų objektų, žadėdama įvykdyti „platesnio masto ir preciziškesnių“ atakų prieš šią Irano remiamą grupuotę.

„Mes rekomenduojame civiliams Libano kaimų gyventojams, esantiems netoli „Hezbollah“ kariniams tikslams, pavyzdžiui, ginklams saugoti naudojamų pastatų ir zonų ar jų viduje, savo pačių saugumui nedelsiant pasitraukti į saugias vietoves“, – kalbėdamas su žiniasklaida pasakė kariuomenės atstovas kontradmirolas Danielis Hagaris. Izraelio kariuomenė retai kada tiesiogiai kreipiasi į Libano liaudį.

„IDF (kariuomenė) ketina įvykdyti platesnio masto ir preciziškesnių atakų prieš visame Libane plačiai išsibarsčiusius objektus.“

D. Hagario teigimu, kariuomenė pirmadienio ryte pradėjo seriją naujų smūgių, kurių taikiniais yra „Hezbollah“ objektai.

„Smūgiai bus tęsiami artimiausioje ateityje“, – pasakė jis.