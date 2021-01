Nustojote sportuoti atvėsus orams? Paaiškino, kodėl to daryti nevertėtų

Norėdami numesti šiek tiek svorio, imame sportuoti. Liejamas prakaitas yra tarsi deginamų riebalų simbolis. Bet ar yra skirtumas, kokioje temperatūroje sportuojama? Mokslininkai iš Kanados mano, kad taip.

Aukšto intensyvumo intervalinės treniruotės (HIIT) šiuo metu yra labai populiarios ir moksliniai tyrimai rodo, kad jos padeda labai efektyviai deginti riebalus. Iš esmės, tai yra intensyvių pratimų keitimas ne tokiais intensyviais. Tokios treniruotės gerina lipidų metabolizmą – jos padeda skaidyti riebalus. Kitaip tariant, toks sporto režimas padeda atsikratyti nereikalingų kilogramų, o tai daugeliui iš mūsų yra svarbu.

Kanados mokslininkai pastebėjo, kad ankstesniuose tyrimuose pabrėžiamas ir aplinkos temperatūros poveikis. Nors tikslios reikšmės iki šiol nebuvo apibrėžtos, tyrimai rodo, kad aplinkos temperatūra mankštos ir poilsio metu yra svarbi. Tik kaip? Būtent tai dabar mokslininkai ir išsiaiškino.

Jie pakvietė 11 aktyvių, bet viršsvorio turinčių suaugusiųjų dalyvauti tyrime. Jie dalyvavo dviejuose HIIT sesijose, tarp kurių buvo vienos savaitės pertrauka. Viena iš šių mankštų buvo vykdoma maždaug 21 °C temperatūroje, kita – kai termometras rodė apvalų nulį.

Pati mankšta buvo pakankamai paprasta 10 vienos minutės sprintų stacionariu dviračiu, su 90 sekundžių protarpiais, kuomet dalyviai mynė ne taip intensyviai. Po kiekvienos sesijos dalyviai atvėso vaikščiodami ar lėtai mindami dviratį, suvalgė batonėlį ir ėjo miegoti. Ryte visi valgė sočius ir riebius pusryčius.

Mokslininkai rinko įvairius duomenis – kūno temperatūrą, širdies ritmą, deguonies tiekimą į šlaunis, dujų apytakos lygius ir t. t. Buvo imami ir kraujo mėginiai, kurie padėjo nustatyti, kaip efektyviai kūnas degina riebalus. Paaiškėjo, kad treniruotės metu šaltyje lipidų oksidacija (riebalų deginimas) išaugo 358 proc., lyginant su treniruotėmis šiltoje aplinkoje.

Kitaip tariant, sportuodami žemos temperatūros aplinkoje žmonės turi geresnes galimybes atsikratyti tų papildomų kilogramų. Kūnui ir taip reikia kovoti su šalčiu, leisti energiją aukštesnei temperatūrai palaikyti. Taigi, sportas šaltyje gali būti tiesiog efektyvesnis.

Tiesa, mokslininkai jokių ilgalaikių efektų nepastebėjo. Tai yra, treniruotės metu šaltyje deginama daugiau riebalų, bet nuo to nekinta tokie rodikliai kaip cukraus lygio kraujyje reguliavimas. Be to, šis tyrimas įtraukė tik 11 žmonių, todėl reikės didesnių, išsamesnių tyrimų, kad šis efektas būtų galutinai patvirtintas. Bet bent jau dabar panašu, kad nesportuoti žiemą tiesiog nėra protinga – eikite į lauką ir deginkite tuos šventinius kilogramus.

Šaltinis: www.technologijos.lt