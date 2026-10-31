Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Nustojau taupyti pensijai“: dirbtinio intelekto guru davė žmonijai 10 metų

2026-10-31 06:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-31 06:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dirbtinio intelekto saugumo lyderis teigia nustojęs taupyti pensijai, nes tiki, kad dirbtinis intelektas mus visus pražudys per ateinančius 10 metų, rašoma „Business Insider“. Taupymas pensijai yra pasitikėjimas savo ateitimi ir siekis užsitikrinti geresnį gyvenimą – Mašininio intelekto tyrimų instituto (MIRI) prezidentas Nate’as Soaresas nėra tikras, ar dirbtinis intelektas leis mums nueiti taip toli, kad jo santaupos atsipirktų.

Robotas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Dirbtinio intelekto saugumo lyderis teigia nustojęs taupyti pensijai, nes tiki, kad dirbtinis intelektas mus visus pražudys per ateinančius 10 metų, rašoma „Business Insider“. Taupymas pensijai yra pasitikėjimas savo ateitimi ir siekis užsitikrinti geresnį gyvenimą – Mašininio intelekto tyrimų instituto (MIRI) prezidentas Nate’as Soaresas nėra tikras, ar dirbtinis intelektas leis mums nueiti taip toli, kad jo santaupos atsipirktų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu netaupau pensijai. Turiu 401k (darbdavio apmokamas pensijų fondas – red. past.) pensijų fondą iš tų laikų, kai dirbau „Google“, tačiau jau dešimtmetį į jį nieko neįnešiau“, – naujame interviu „The Atlantic“ vadovui Nicholasui Thompsonui laidų ciklui „Įdomiausias dalykas dirbtinio intelekto srityje“ sakė N. Soaresas. Šio pasisakymo kritikai internete pažymi, kad N. Soaresas yra „milijonierius, kuris kalba apie netaupymą pensijai“. Tačiau jokių duomenų apie „Soareso turtus“ viešai skelbiama nėra. 

REKLAMA
REKLAMA

N. Soareso sprendimas atspindi niūrų požiūrį į dirbtinio intelekto lenktynes.

„Dirbtinio intelekto krikštatėvis“ Geoffrey Hintonas ir „Anthropic“ tyrėjas Evanas Hubingeris prognozuoja, kad tikimybė, jog dirbtinis intelektas per dešimtmetį išžudys visus žmones, atitinkamai siekia 10 proc. ir daugiau nei 10 proc.. N. Soaresas yra didesnis pesimistas: jis N. Thompsonui teigė manąs, kad yra didesnė nei 50 proc. tikimybė, jog dirbtinis intelektas sukels žmonijos išnykimą mažiau nei per dešimtmetį.

REKLAMA

N. Soaresas, kurio bendraautorė parašė knygą „Jei kas nors tai pastatys, visi mirs“ (angl. „If Anyone Builds It, Everyone Dies“), daugiau nei 12 metų skyrė dirbtinio intelekto suderinamumui (angl. AI alignment) – sričiai, kurioje siekiama užtikrinti, kad galingos sistemos veiktų taip, kaip numatyta. Prieš prisijungdamas prie Berklyje įsikūrusio pelno nesiekiančio instituto MIRI, orientuoto į dirbtinio intelekto riziką, jis dirbo inžinieriumi „Google“ ir „Microsoft“.

REKLAMA
REKLAMA

N. Soaresas teigė, kad pakankamai pajėgus dirbtinis intelektas galėtų sukurti žmonijos tikslams prieštaraujančius tikslus, išvengti priežiūros, patobulinti save ir pasistatyti automatizuotą infrastruktūrą, reikalingą veikti be žmonių.

Anot jo, nuo to momento sistema galėtų pertvarkyti planetą pagal savo tikslus, o tai paverstų ją netinkama gyventi žmonėms – šiuo įspėjimu jis pernai pasidalijo su „Business Insider“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 Žinios, robotų ir žmonių madų šou Pietų Korėjoje

Pensijų fondas apokalipsei?

Klausimas, kaip dirbtinis intelektas suformuos ateitį, taip pat privertė Eloną Muską suabejoti tuo, ar santaupos pensijai turės reikšmės. Visgi E. Musko ateities vizija iš esmės skiriasi nuo N. Soareso vizijos.

Sausio mėnesį „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas teigė, kad žmonėms nereikėtų jaudintis dėl „pinigų kaupimo pensijai“ po 10 ar 20 metų, prognozuodamas, kad dirbtinio intelekto, robotikos ir energetikos pasiekimai paverstų santaupas pensijai „nesvarbiomis“ (asmeninių finansų ekspertai ir dirbtinio intelekto guru „Business Insider“ tvirtino priešingai: pensijai tikrai reikėtų taupyti – pažymima straipsnyje).

REKLAMA

E. Muskas teigė, kad itin didelis dirbtinio intelekto našumas galėtų sukurti gausos erą, kurioje kiekvienas turėtų prieigą prie „universalių didelių pajamų“, pigių prekių bei paslaugų ir geresnės sveikatos priežiūros bei švietimo.

E. Muskas taip pat teigė, kad pinigai ateityje, kurioje dirbtinis intelektas ir robotai pralenks žmones praktiškai kiekvienoje užduotyje, gali tapti nesvarbūs.

REKLAMA

N. Soaresui didžiulį potencialą turinčio dirbtinio intelekto perspektyva yra egzistencinis pavojus, o ne kelias į gausą.

Pakartodamas technologijų lyderių raginimus „pristabdyti dirbtinio intelekto kūrimo frontą“, N. Soaresas teigė, kad vyriausybės turėtų sustabdyti bendrosios paskirties dirbtinio intelekto sistemų mokymą. Anot jo, jos turėtų sutelkti dėmesį į technologijų kūrimą tokioms taikymo sritims kaip vėžio tyrimai ir saugesni savivaldžiai automobiliai.

Sprendimas, kaip jis trečiadienį sakė N. Thompsonui, yra „nekurti dalyko, kuris nužudytų visus“.

„Darau viską, ką galiu, kad sustabdyčiau šią baigtį, – sakė jis ir užbaigė viltingai. – Nemanau, kad tai neišvengiama.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų