Nugriaudėjo sprogimas Barselonos uoste: žuvo žmogus

Socialiniame tinkle X paskelbtame pranešime gelbėjimo tarnybos nurodė, kad sprogimas įvyko atliekant techninės priežiūros darbus vadinamojoje „Energijos prieplaukoje“, kurioje kraunamos cheminės medžiagos, gamtinės dujos ir rafinuoti naftos produktai, skelbia „Reuters“.

A blast at the Port of Barcelona has killed a person and "affected" another, emergency services in the northeastern Catalonia region said on Tuesday, adding the ensuing fire had been put out. https://t.co/KSvg2dqTDJ pic.twitter.com/HCpyfRt2ww