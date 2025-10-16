Norvegijos liuteronų bažnyčia atsiprašė gėjų bendruomenės

„Norvegijos Bažnyčia gėjams padarė gėdą, didelę žalą ir sukėlė jiems skausmą“, – kalbėdamas populiarioje gėjų bendruomenės užeigoje „London Pub“ sakė Norvegijos Bažnyčios vyskupas Olavas Fykse Tveitas.
„Taip niekada neturėjo nutikti, todėl šiandien jiems tariu „atsiprašau“, – sakė jis, pripažindamas, kad dėl „diskriminacijos, nevienodo elgesio ir priekabiavimo“ kai kas prarado tikėjimą.
Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje Bažnyčia teigė, kad gėjai kelia „pavojų viso pasaulio visuomenei“, o jų elgesį vadino „iškrypėlišku ir pasibjaurėtinu“.
Laikui bėgant Norvegijos Bažnyčia, kuriai priklauso 3,4 mln. narių, t. y. daugiau nei 60 proc. Norvegijos gyventojų, ėmė laikytis liberalesnio požiūrio.
Nuo 2007 m. ji leidžia homoseksualams tapti pastoriais, o nuo 2017 m. ėmė šventinti ir tos pačios lyties porų religines sąjungas.
Ketvirtadienį nuskambėjęs atsiprašymas buvo „stiprus ir svarbus“, tačiau pasigirdo „per vėlai tiems iš mūsų, kurie mirė nuo AIDS... su skausmo kupinomis širdimis, nes Bažnyčia epidemiją laikė Dievo bausme“, – sakė Norvegijos lyčių ir seksualinės įvairovės asociacijos vadovas Stephenas Adomas.
„Matome, kaip per vieną šalį po kitos ritasi populistinė ir konservatyvi krikščionių banga. Jungtinių Valstijų, Vengrijos, taip pat Norvegijos religiniams ir politiniams lyderiams tampa vis labiau priimtina menkinti žmogaus tapatybių ir kūnų įvairovę“, – apgailestavo jis.
„London Pub“ buvo vienas iš dviejų barų, kuriuose 2022 m. birželio 25 d. Osle vykusio parado „Pride“ metu įvyko šaudynės, per kurias du žmonės žuvo ir devyni buvo sužeisti.
Nusikaltimo vykdytojui iraniečių kilmės norvegui Zaniarui Matapourui, prisiekusiam ištikimybę „Islamo valstybės“ grupuotei, už įvykdytą „teroro aktą sunkinančiomis aplinkybėmis“ buvo skirta didžiausia, 30 metų kalėjimo bausmė, kuri gali būti pratęsta neribotam laikui.
2023 m. O. Tveitas pats dalyvavo parade „Pride“, tapdamas pirmuoju tai padariusiu Norvegijos Bažnyčiai vadovaujančiu vyskupu.
Norvegijos Bažnyčios nuomonių instituto atliktos apklausos duomenimis, 65 proc. respondentų teigia, kad institucijai jau „seniai laikas“ atsiprašyti homoseksualių žmonių.
Panašiai gėjų bendruomenės pastaraisiais metais atsiprašė ir kitos Anglijos ir Kanados protestantų bažnyčios.
