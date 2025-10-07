Kalendorius
Teismas skelbs nuosprendį LGBTQ asmenų niekinimu kaltinamam europarlamentarui Gražuliui

2025-10-07 06:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 06:17

Vilniaus apygardos teismas antradienį skelbs nuosprendį LGBTQ asmenų niekinimu kaltinamam europarlamentarui Petrui Gražuliui. 

Petras Gražulis (nuotr. stop kadras)

Vilniaus apygardos teismas antradienį skelbs nuosprendį LGBTQ asmenų niekinimu kaltinamam europarlamentarui Petrui Gražuliui. 

0

Politikas ketina dalyvauti teismo posėdyje, dėl planuojamo nuosprendžio skelbimo nevyko į Strasbūrą.

„Skųsiu, jeigu nuteis aukštesnei instancijai, rašysiu ir JAV prezidentui Trumpui, jeigu nuteis už Šventojo rašto citavimą. Jeigu kažkada genderistinė sistema kris kaip komunistinė, mane išteisins. Sistemos yra laikinos“, – Eltai nuosprendžio išvakarėse sakė P. Gražulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra politiką prašo pripažinti kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skirti jam 10 tūkst. eurų baudą.

P. Gražulis yra kaltinamas, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.

Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas, Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.

Minimame Baudžiamojo kodekso straipsnyje nurodoma, kad tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl seksualinės orientacijos, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Gegužę P. Gražulis davė parodymus teismui, jis kaltės nepripažino. P. Gražulis tvirtino ne niekinęs LGBTQ žmonių, o tik citavęs Šventąjį Raštą.

Tuo metu P. Gražulio advokatė Loreta Gužauskienė mano, kad jos klientas išreiškė nuomonę, už kurią negali būti baudžiamas. Ji mano, kad nėra nusikaltimo sudėties ir prašo P. Gražulį išteisinti.

Prokurorė Jurgita Jakučionė savo kalboje pažymėjo, kad politikas nesigaili, įvykių metu kaltinamasis buvo Seimo nariu ir gali būti laikomas visuomenės nuomonės formuotoju. Anot prokurorės, po įvykio P. Gražulis dalinosi žurnalistų darytais vaizdo įrašais apie savo pasisakymą.

Pasak jos, ekspertai nustatė, kad buvo išsakytos diskriminacinės prieš LGBTQ nukreiptos idėjos.

Prokurorė pažymėjo, kad P. Gražulis anksčiau buvo teistas, daug kartų baustas administracine tvarka, bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus vieną iš švelnesnių sankcijoje numatytų bausmių.

Po generalinės prokurorės Nidos Grunskienės kreipimosi gegužės 6 d. Europos Parlamentas (EP) panaikino P. Gražulio teisinę neliečiamybę. EP nenustatė aplinkybių, leidžiančių teigti, jog teisėsaugos procesas gali būti traktuojamas kaip politinis persekiojimas.

