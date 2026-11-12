Netoli Baltųjų rūmų pašauti 4 žmonės: štai kas žinoma

Ketvirtadienio rytą policija reagavo į pranešimus apie incidentus keliose vietose.
Apie šaudymus pranešta Logano aikštės (Logan Circle) rajone, maždaug už 1,6 km nuo Baltųjų rūmų. Policijos pareigūnas Nathanas Clarke'as sakė, kad kol kas daugiau detalių, įskaitant tikslią incidento vietą, nėra.
Policijos raginimai
Policija paragino žmones vengti 15-osios gatvės atkarpos ties 1500-uoju kvartalu.
Naujienų agentūra AP primena, kad policijos duomenimis, 2025 m. rugpjūčio pradžioje Logano aikštės rajone grupė paauglių ankstų sekmadienio rytą užpuolė buvusį JAV prezidento Donaldo Trumpo Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) darbuotoją ir kartu su juo buvusią moterį, mėgindami pagrobti jų automobilį.
Po kelių dienų D. Trumpas įgyvendino savo grasinimą apeiti vietos valdžios institucijas ir įvedė tiesioginį federalinės valdžios valdymą mieste, pasiųsdamas šimtus Nacionalinės gvardijos karių kovoti su nusikalstamumu. Šie kariai mieste dislokuoti iki šiol.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.