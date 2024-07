Netikėtas tymų protrūkis Lenkijoje: tėvai masiškai atsisako skiepyti savo vaikus

Naujausi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC), ES agentūros, duomenys rodo, kad šių metų kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais Lenkijoje užregistruotas 171 tymų atvejis. Per tuos pačius tris praėjusių metų mėnesius tokių atvejų buvo tik dešimt. Per visus praėjusius metus Lenkijoje užregistruoti tik 37 atvejai, skelbia portalas „Notes From Poland“.

Kitose šalyse pastaraisiais mėnesiais taip pat padaugėjo užsikrėtimo atvejų: Austrijoje (220), Belgijoje (235), Prancūzijoje (232), Italijoje (429) ir Rumunijoje (534) šių metų kovą, balandį ir gegužę buvo užregistruota daugiau atvejų nei Lenkijoje.

Atsisakančių skiepytis skaičius stipriai išaugo

Praėjusią savaitę Lenkijos nacionalinio visuomenės sveikatos ir higienos instituto (NIPH-NIH) pateikti nauji oficialūs duomenys parodė, kad 2023 m. vėl padaugėjo vaikų, kurių tėvai atsisakė privalomų skiepų, įskaitant vakcinas nuo tymų.

2022 m. nesiskiepijo 72 722 žmonės. Praėjusiais metais tokių atsisakymų buvo 87 344 – nuo 2010 m. šis skaičius išaugo net 25 kartus, kuomet skiepytis atsisakė 3 437 pacientai. Šis padidėjimas visų pirma siejamas su melagingų teiginių, kad vakcinos yra kenksmingos, plitimu.

Praėjusią savaitę UNICEF įspėjo, kad Lenkija prarado vadinamąjį bandos imunitetą nuo tymų. Tai reiškia, kad minimali gyventojų dalis turi būti paskiepyta, kad nuo ligos būtų apsaugoti tie, kurie negali būti paskiepyti.

„Lenkijoje nebegalime kalbėti apie gyventojų imunitetą, – sakė Janas Bratkowskis UNICEF Polska. – Tai reiškia, kad vaikai, kurie dėl įvairių priežasčių negali būti skiepijami nuo tymų, turi daug didesnę tikimybę užsikrėsti šia liga“.

Aktyviai skiepijantis situacija kardinaliai pasikeistų

UNICEF citavo 2022 m. duomenis, rodančius, kad Lenkijoje tik 91 proc. vaikų gavo pirmąją tymų vakcinos dozę ir tik 77 proc. gavo antrąją. Manoma, kad bandos imunitetui užtikrinti būtinas lygis yra 95 proc.

„Neturėtume matyti jokių tymų atvejų, nes vakcina yra labai veiksminga ir jei skiepijimo lygis viršytų 95 proc., nebūtų jokių atvejų“, – transliuotojui TVN sakė Wielkopolska pediatrijos centro infekcinių ligų specialistė Ewelina Gowin.

Tačiau, atsakydama į šiuos UNICEF teiginius, NIPH-NIH paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „negalima teigti, jog praradome bandos imunitetą“.

Vietoj to, jie teigė, kad dėl didelių skiepijimo apimčių skirtumų (16 Lenkijos vaivadijų jos svyruoja nuo 86 proc. iki 97 proc.) „ligos protrūkiai yra išsibarstę po visą šalį“.

Vyriausybė siekia padidinti skiepijimo apimtis

Sveikatos apsaugos ministrė Izabela Leščina televizijai TVN sakė, kad „negalima teigti, jog Lenkija prarado gyventojų imunitetą“ ir kad vietoj to „tam tikrose vietovėse yra protrūkių“.

Ji pažymėjo, kad iš 220 šiemet Lenkijoje užregistruotų tymų atvejų beveik pusė, 100, yra Mazovijos vietovėje, o dar 70 – Žemutinėje Silezijoje.

I. Leščina teigė, kad vyriausybė deda pastangas, siekdama padidinti skiepijimo apimtis. Tačiau, jos teigimu, tai turėtų būti daroma „įtikinėjant [tėvus], o ne baudžiant“.

„Gegužės mėnesį kartu su Švietimo ministerija ir Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerija išsiuntėme informaciją apie skiepus visiems tėvams, lopšeliams, darželiams ir mokykloms“, – sakė I. Leščina.

„Tuo pačiu metu išsiunčiau prašymą visiems medicinos įstaigų vadovams pasidomėti skiepais, atlikti papildomus skiepus, vykdyti informacines kampanijas, – pridūrė ministrė. – Mes informuosime, rengiame reklamines kampanijas“.

Ragina keisti bausmių taikymo tvarką

Naujasis Lenkijos vyriausiosios sanitarijos inspekcijos (GIS) vadovas Pawełas Grzesiowskis TVN sakė, kad jis taip pat pasisako už švietimą, o ne už tėvų, nenorinčių skiepyti savo vaikų, baudimą. Jis pažymėjo, kad bausmės iš tikrųjų gali sustiprinti prieš skiepus nukreiptą požiūrį.

Tačiau P. Grzesiowskis taip pat paragino keisti bausmių tėvams, atsisakantiems privalomų skiepų, taikymo tvarką.

Jis teigė, kad vietoj dabartinės sistemos, pagal kurią gali būti skiriamos didelės baudos, siekiančios tūkstančius zlotų (šimtus eurų), tačiau jų taikymas gali užtrukti ilgai, geriau būtų numatyti greitesnes, bet mažesnes baudas, siekiančias šimtus zlotų (dešimtis eurų).