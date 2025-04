Netikėtai atleistas ilgametis latvių „airBaltic“ vadovas: valdžia pasielgė su manimi grubokai

Vokiečių kilmės Martinas Gaussas generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2011 m. Jam buvo pavesta padėti oro transporto bendrovei pradėti pirminį viešą akcijų siūlymą, kuris ne kartą buvo atidėtas.

„Praradau vyriausybės pasitikėjimą. Jie nebuvo patenkinti praėjusių metų rezultatais“, – sakė M. Gaussas

Jis pridūrė, kad valdyba akcininkų susirinkime perskaitė pareiškimą, kad prarado juo pasitikėjimą.

Today, my journey as CEO of @airBaltic comes to an end. The Latvian government, as majority shareholder, has withdrawn its trust — and the Supervisory Board has acted accordingly.



I leave after 13 intense years, proud of what we built: a resilient airline, a loyal team, and a… pic.twitter.com/ofUheGVY8W