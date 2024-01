Negana to, žmonės pastebėjo, kaip Donaldas Trumpas neaiškiai taria žodžius – švepluoja. Buvęs prezidentas pasirodė Lakonijoje, Naujojo Hampšyro valstijoje (JAV), prieš šios valstijos pirminius rinkimus. Aptardamas narkotikų vartojimą JAV, jis šiek tiek neaiškiai kalbėjo apie mirties bausmę. Antradienį „Newsweek“ elektroniniu paštu susisiekė su D. Trumpo atstovu, kad šis pakomentuotų šią istoriją.

D. Trumpas sakė per mitingą Naujajame Hampšyre: „Mes tapome narkotikų užkrėsta, nusikalstamumo apimta tauta, kuri nesugeba išspręsti net „solllest“... mažiausios problemos. Paprasčiausių problemų nebegalime išspręsti. Mes nieko negalime padaryti. Esame galingos mirties bausmės institutas. Mes tai įteisinsime“.

„Turime įvesti mirties bausmę, jei norime sustabdyti narkotikų antplūdį į mūsų šalį“, – pridūrė D. Trumpas.

D. Trumpas, kuris ne kartą gyrėsi, kad „įveikė“ pažinimo testus, pastaraisiais mėnesiais dažnai gynė savo protinį aštrumą ir sakė, kad yra „sarkastiškas“, kai nuolat painioja Baracką Obamą su J. Bidenu.

Trump: Which is incapable of solvin’ even the sollest problem. We are an institute in a powerful death penalty. We will put this on pic.twitter.com/eM7dTV8iHe