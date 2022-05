„Nereikia žvanginti ginklais, tai atrodo juokingai“ – rusų analitikas išjuokė Rusijos bandymą gąsdinti NATO

„Ką reikėtų pasakyti apie NATO, svarbiausias mūsų reikalas yra visada išlaikyti karinį-politinį realizmą. Jei jį peržengi, tai anksčiau ar vėliau, kaip rodo istorija, tau taip smogs, kad to pasigailėsi“, – Rusijos valstybinėje televizijoje „Rossija 1“ kalbėjo M. Chodarionokas.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6