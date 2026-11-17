Kritikai šį žingsnį įvardijo kaip naujausią etapą platesnio masto susidorojimo su nepriklausoma žiniasklaida kampanijoje.
Kritikai: tyrimas vertinimas kaip politiškai motyvuotas
Priešaušrio reidas prieš „Sozcu TV“ surengtas praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai patikėtiniai panašiu būdu perėmė kito opozicinio naujienų kanalo „Halk TV“ kontrolę atliekant tyrimą dėl galimos korupcijos, kuris, kritikų vertinimu, buvo politiškai motyvuotas.
Spaudos laisvė Turkijoje nuolat menko per daugiau nei du dešimtmečius, kai valdžioje yra prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas), o dauguma žiniasklaidos priemonių yra kontroliuojamos vyriausybės arba su ja suderintos.
Organizacijos „Reporteriai be sienų“ pasauliniame spaudos laisvės indekse šalis užima 163 vietą iš 180.
Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro pareiškime teigiama, kad veiksmai prieš „Sozcu TV“ yra dalis tyrimo dėl televizijos tariamo Turkijos įstatymų prieš terorizmo finansavimą pažeidimo ir įtariamų ryšių su tinklu, kuriam vadovavo JAV gyvenęs dvasininkas Fethullah Gulenas (Fetchula Giulenas).
Turkija kaltino 2024 metais mirusį dvasininką organizavus nesėkmingą 2016-ųjų karinį perversmą, o jo šalininkų tinklas buvo paskelbtas teroristine organizacija. F. Gulenas šiuos kaltinimus neigė.
Prokuratūra nurodė įtarianti, kad „Sozcu TV“ ir kitos su jos savininku Buraku Akbay (Buraku Akbajumi) susijusios žiniasklaidos priemonės buvo finansuojamos iš užsienio sąskaitų.
Pagrindinės opozicinės Naujosios partijos lyderis Ozguras Ozelas (Ezgiuras Ezelas) pasmerkė reidą prieš „Sozcu TV“ ir apkaltino R. T. Erdogano vyriausybę nepakantumu „net menkiausiai kritikai ar bet kokiai nepatogiai tiesai“.
Jis pažadėjo „nepasiduoti šiems tariamiems diktatoriams“.
Antradienį įprastą „Sozcu TV“ ankstyvo ryto naujienų laidą pakeitė įrašyta diskusija apie ilgaamžiškumą.
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