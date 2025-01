Neįtikėtini radiniai Ukrainoje: nustatė, kad jie siekia XII-XIII amžius

Aštuoni unikalūs diskai, pagaminti iš lengvai apdirbamo mineralo pirofilito skalūno ir pagaminti XII-XIII amžiaus sandūroje, turi panašumų į medinius saulės kompasus, rastus kitose Europos vietose.

Archeologai įtaria, kad vikingai savo idėjomis dalijosi su bendruomenėmis už Skandinavijos ribų, taip sudarydami sąlygas pažangesniems navigacijos įrankiams plisti.

Tyrime, paskelbtame Lenkijos žurnale „Sprawozdania Archeologiczne“, pranešama, kad diskai iš Ukrainos pasižymi savybėmis, dėl kurių juos greičiausiai buvo galima naudoti kaip saulės kompasus. Jie taip pat panašūs į Grenlandijoje ir Lenkijoje rastus vikingų dirbinius.

Medieval Stone Discs Discovered In Ukraine May Be Viking Solar Compasses

