  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Neįtikėtina: tirpstančiame ledyne rastas prieš 28 metus dingusio vyriško kūnas

2025-08-07 12:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 12:54

Ant tirpstančio ledyno Pakistane radus prieš 28 metus be žinios dingusio vyro palaikus, jo artimieji ketvirtadienį pasakė dabar galintys lengviau atsikvėpti.

Ledynas (nuotr. Vida Press)

Ant tirpstančio ledyno Pakistane radus prieš 28 metus be žinios dingusio vyro palaikus, jo artimieji ketvirtadienį pasakė dabar galintys lengviau atsikvėpti.

0

31-erių metų Nasiruddino kūną vietiniai gyventojai pastebėjo netoli tirpstančio ledyno „Lady Meadows“ krašto Chaiber Pachtunchvos provincijos Kohistano regione.

Jo šeima pasakojo, kad jis su broliu po 1997 m. kaime kilusio konflikto pabėgo į kalnus, kur įkrito į plyšį lede. Jo brolis liko gyvas.

„Mūsų šeima per daugelį metų nepaliko akmens ant akmens, bandydama jį surasti“, – naujienų agentūrai AFP sakė mirusiojo sūnėnas Malikas Ubaidas.

Nasiruddinas, kuris kito vardo ar pavardės neturėjo, buvo vedęs ir turėjo du vaikus.

Jo gerai išsilaikiusį kūną su asmens tapatybės kortele liepos 31 d. rado vietinis piemuo, o trečiadienį jis buvo palaidotas.

„Pagaliau, radę jo palaikus, galime lengviau atsikvėpti“, – pasakė M. Ubaidas.

Kohistanas yra kalnų regionas, kuriame driekiasi tolimosios Himalajų atšakos.

Pakistane yra daugiau nei 13 000 ledynų – daugiau nei bet kur kitur Žemėje už ašigalių ribų.

Tačiau, visame pasaulyje dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos kylant temperatūrai, ledynai sparčiai tirpsta.

