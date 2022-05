Neįprasta Putino kalba: nekalbėjo nei apie pergales, nei apie taiką, nei apie „šviesų rytojų“

„The Financial Tiems“ Maskvos padalinio vyr. redaktorius Maxas Seddonas pažymėjo, kad V. Putino kalboje buvo daug ko, tačiau tik ne minčių apie dabartinę pergalę.

„Labiausiai Putino kalboje trūko bet kokios „pergalės“ paminėjimo. Jis sakė, kad Rusijos kariai didvyriškai kovoja Donbase, tačiau net nepaminėjo Mariupolio ar kitų Rusijos užgrobtų teritorijų“, – savo „Twitter“ žinutėje rašė jis.

The biggest absentee from Putin's speech, though, was any actual "victory." He said Russian troops were fighting heroically in the Donbas, but didn't mention Mariupol or any other territories Russia has captured. And nor was there a sign when the invasion might actually end