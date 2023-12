„Visiems, kurie sako, kad pavargo nuo karo Ukrainoje, tai yra priminimas teroristinei Rusijai, kad jos žiaurumui ir kraujo troškuliui nėra ribų“, – socialiniame tinkle X pabrėžė G. Nausėda.

For all those saying they are tired of war in Ukraine - a reminder by the terrorist Russia that there's no limit to its brutality& thirst for blood.



We MUST provide all the support to Ukraine to defeat the aggressor!



Stay strong, Ukrainian brothers, 🇱🇹 is with you! https://t.co/uLZRN8t9Pz