Naujausios Johnsono sūnaus nuotraukos sukėlė susižavėjimo šypsenas: vertina berniuko šukuoseną

Tačiau naujausios berniuko nuotraukos ypač britams sukėlė tik susižavėjimo šypsenas.

„Koks tėvas – toks ir sūnus. Jei dar kam sunku patikėti, kad jis – Borisos sūnus, pažiūrėkite į jo plaukus! Jis juk gimė su kuokštu plaukų, nenori atsilikti nuo tėčio“, – vienas po kito po nuotraukomis pylėsi komentarai.

O berniukas su garsiu tėčiu sulygintas dėl ne ką mažiau apkalbėtos B. Johnsono šukuosenos.

Šimtai komentatorių negalėjo patikėti, kad vos 13 mėnesių mažylis jau puikuojasi itin vešliais, šviesiais, garbanotais ir gerokai netvarkingais plaukais. Būtent todėl ir juokaujama, kad jis – visai kaip tėtis.

It was wonderful to spend some time with Carrie Johnson and her son, Wilfred, today. The special relationship continues. pic.twitter.com/V4DmbJOwXI