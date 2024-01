Naujausias Putino reklaminis stendas neduoda ramybės: gali reikšti grėsmę ir Baltijos šalims

Sausio viduryje, BBC Rusijos naujienų redaktorius Stevenas Rosenbergas, socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad pakeliui į darbą jis pastebėjo elektroninį reklaminį stendą su V. Putino citata.

Skelbimų lentoje matosi Rusijos naujienų agentūros TASS logotipas ir V. Putino komentaras – „Rusijos sienos niekur nesibaigia“.

This morning an electronic billboard on my way to work is displaying this Putin quote: “Russia’s borders do not end anywhere.” pic.twitter.com/K7q5wUPHWN

