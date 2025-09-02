Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Naujas 5,2 balo žemės drebėjimas supurtė rytų Afganistaną

2025-09-02 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 16:49

Antradienį rytų Afganistane, netoli savaitgalį įvykusio stipraus žemės drebėjimo, per kurį žuvo daugiau nei 1400 žmonių, epicentro, įvyko 5,2 balo žemės drebėjimas. 

0

Pasak JAV geologijos tarnybos (USGS), žemės drebėjimo epicentras buvo už 34 kilometrų į šiaurės rytus nuo Džalalabado miesto Nangarharo provincijoje.

Žuvusiųjų per 6 balų žemės drebėjimą, įvykusį sekmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku netoli Pakistano ir Afganistano sienos, skaičius antradienį perkopė 1 400. Afganistano rytinėje Kunaro provincijoje, nuo žemės drebėjimų labiausiai nukentėjusiame regione, buvo sunaikinta daugiau nei 8 000 namų.

