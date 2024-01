Naujametinė Putino kalba sukėlė audrą internete: pareiškė, kad prezidentą sugeneravo kompiuteris

Ukrainos gyventojas Mychaila Golubas greitai pasinaudojo X, anksčiau žinomu kaip „Twitter“, ir pasidalijo kalbos įrašu, kur V. Putino kaklas – apverstas.

Prierašas skamba taip: „Matyt, naujametinis Putino sveikinimas buvo sukurtas dirbtinio intelekto“, o tai reiškia, kad kažkas ne taip su Putino galva ir kūnu. Klipu socialinėje žiniasklaidoje buvo pasidalinta dešimtis kartų, o dar daugiau aktyvistų teigia, kad Putinas yra avataras. Šis teiginys atsirado dėl to, kad Putino kaklas atrodo judantis nesinchroniškai su jo kūnu. Kai kurie teigė, kad jo galva atrodo taip, tarsi būtų blogai uždėta ant kostiumu vilkinčio vyro, skelbia portalas „thesun“.

Aktyvistas Ihoris Suško, iš tyrimų grupės „Wind Of Change Research Group“ analitinio centro, „X“ rašė: „Putino naujametinis kreipimasis buvo sukurtas kompiuteriu. Atkreipkite dėmesį į avataro kaklo sritį“. I. Suško pridūrė, kad Kremliaus sprendimas tai padaryti yra „gana keistas“.

#Putin's now traditional New Year speech drew a lot of attention from #Ukraine.@bk13051 alerted me to this video widely shared on social media.

It's clearly either AI or a badly superimposed head on another body. The question is why?

"The Tsar is dead! Long live the Tsar?" pic.twitter.com/UoyQH1iIDD