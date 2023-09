Pamirškite pajuodusius paakius: šie žingsniai sugrąžins jaunatvišką žvilgsnį

REKLAMA

Paakių oda labai švelni ir plona, ji slepia stambias kraujagysles, pridengtas plonu poodinių riebalų ląstelių sluoksniu, kuris labai lengvai kaupia skystį. Kai riebalų ląstelių sluoksnis išnyksta, per ploną paakių odą tampa pastebimos kraujagyslės. To priežastys – paveldimumas, deguonies trūkumas, pažeista kraujotaka, sutrikusi kepenų veikla, poilsio trūkumas, stresas, rūkymas. Tamsius ratilus po akimis galima pašalinti pasinaudojus žmonių išbandytais, laiko patikrintais būdais.

Svarbiausia yra atsikratyti žalingų įpročių ir pakankamai išsimiegoti, miegas turi trukti ne mažiau kaip 8 valandas. Jei nepailsėjote naktį, stenkitės miegui skirti bent valandėlę dieną. Kambaryje, kuriame miegate, negali būti per tvanku ir per karšta. Išvėdinkite jį. Užuolaidos turėtų būti tokios, per kurias įeitų kuo mažiau ankstyvos rytinės šviesos. Pagalvė, ant kurios miegate, turėtų būti maža ir plokščia, galite visai jos nenaudoti. Venkite prabudę trinti akis.

Per dieną išgerkite mažiausiai 10 stiklinių vandens, subalansuokite mitybą – mažinkite su maistu suvartojamą druskos kiekį, kadangi druska sulaiko skysčius organizme, o dėl jų patamsėja paakiai.

Vartokite vitaminus. Šiai problemai spręsti labiausiai padeda vitaminas K ir B12. Po rytinio dušo pirštų pagalvėlėmis apie 2-3min. švelniai pamasažuokite odą aplink akis. Masažuokite nuo smilkinių, apatinio voko linija link tarpuakio. Po to uždėkite rodomuosius pirštus ant išorinių akių kampučių ir lengvai patempkite odą link smilkinių. Po to stipriai užmerkite akis, o po 6 sekundžių atpalaiduokite. Šią procedūrą kartokite 10 kartų.

Greitesniam rezultatui – kosmetikos priemonės

Žinoma, kasdieniai įpročiai itin lemia, kaip atrodo paakiai, tačiau kokybiškos kosmetikos priemonės gali padėti dar greičiau pasiekti norimą rezultatą – atsikratyti pavargusių paakių ir turėtų žvalų bei skaidrų žvilgsnį.

„Bellefontaine“ kosmetikos priemonių linijos atkuriamoji paakių kaukė gali daryti stebuklus. Ši paakių kaukė apjungia drėkinamąsias ir energizuojančias ikrų savybes su odos struktūrą ir tankumą gerinančiu kolageno poveikiu. Regeneruoja ir tonizuoja odos audinius, veiksmingai didina odos stangrumą. Po šios kaukės akių srities oda atrodys pastebimai jaunatviškesnė ir šviesesnė.

Kasdienei paakių odos priežiūrai „Bellefontaine“ rekomenduoja puoselėjantį paakių kremą, kurio sudėtyje esančios medžiagos paakių srityje gerina mikrocirkuliaciją ir skatina ląstelių atsinaujinimo procesą. Raukšlės, paburkimas ir tamsūs ratilai pastebimai sumažėja. Paakių oda tampa švytinti, todėl akys atrodo gaivesnės ir jaunatviškesnės.