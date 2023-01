NATO vadovas: vokiški tankai gali padėti Ukrainai nugalėti

„Kritiniu Rusijos karo momentu jie gali padėti Ukrainai apsiginti, laimėti ir nugalėti kaip nepriklausomai valstybei“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė J. Stoltenbergas.

I strongly welcome the leadership of @Bundeskanzler & #Germany in providing #Leopard2 tanks to #Ukraine in consultation with other #NATO Allies & partners. At a critical moment in Russia’s war, these can help Ukraine to defend itself, win & prevail as an independent nation.