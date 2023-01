NATO admirolas pagyrė Ukrainos karinę vadovybę: ji taktiškai ir praktiškai pranašesnė už priešą 

Apie tai skelbia „Ukrinform“.

„Šiandien specialią sesiją skyrėme situacijai Ukrainoje ir aplink ją. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas, Ukrainos kariuomenės atstovas Serhijus Salkucanas išdėstė Ukrainos strateginius tikslus ir kalbėjo apie paramą, reikalingą šiems tikslams pasiekti.

Štabo viršininkai patvirtino nepajudinamą Ukrainos paramą ir pagerbė Ukrainos karinę vadovybę už praktinį ir taktinį meistriškumą, kuriuo ji ne kartą pralenkė savo priešininką“, – sakė admirolas.

Jis pažymėjo, kad NATO karinių lyderių susitikimas buvo skirtas Aljanso kolektyvinei gynybai stiprinti, nes Rusijos neišprovokuotas karas prieš Ukrainą žymi naujos pasaulinio saugumo eros pradžią.

„NATO rems Ukrainą tol, kol to reikės. Norą pasipriešinti matome visoje Ukrainos visuomenėje. Mes to mokomės iš jų. Mes visi turime to išmokti. Nes naujoje kolektyvinės gynybos eroje turime užtikrinti, kad mūsų šalys visada būtų pasiruošusios reaguoti į netikėtumus“, – pabrėžė R. Baueris.

JK Ukrainai nusiųs 600 „Brimstone“ raketų, Danija – 19 prancūziškų haubicų

Jungtinė Karalystė nusiųs 600 raketų „Brimstone“ į karo draskomą Ukrainą, kad padėtų jai kovoti su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, ketvirtadienį pareiškė britų gynybos ministras Benas Wallace'as.

„Šiandien galiu pasakyti, kad į mūšių vietą ketiname išsiųsti dar 600 raketų „Brimstone“, kurios bus nepaprastai svarbios padedant Ukrainai dominuoti mūšio lauke“, – sakė jis žurnalistams Estijos Tapos karinėje bazėje.

Danija ketvirtadienį pareiškė, kad padovanos Ukrainai 19 Prancūzijoje pagamintų haubicų „Cezar“, prisijungdama prie kitų Kyjivo sąjungininkų Vakaruose, pažadėjusių suteikti sunkiosios ginkluotės.

„Dėl „Cezar“ artilerijos nuolat palaikėme ryšius su ukrainiečiais, ir džiaugiuosi, kad dabar sulaukėme plataus parlamento pritarimo ją padovanoti Ukrainos laisvės kovai“, – sakė Danijos gynybos ministras Jakobas Ellemannas-Jensenas.