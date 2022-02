Naktį Ukrainoje aidėjo galingi sprogimai: užsidegė dujotiekis ir naftos terminalas

Maždaug 30 km nuo Kijevo esančiame Vasilkovo užsidegė naftos terminatas, praneša The Guardian.

Miesto merė Natalija Balasinovič sakė, kad Rusijos raketos pataikė į naftos saugyklą į pietvakarius nuo pagrindinio oro bazės kilimo ir tūpimo tako.

Vėliau šiuos pranešimus patvirtino Ukrainos nacionalinė naujienų agentūra.

Internete paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip po naktiniu dangumi kyla didelės liepsnos.

Vasylkiv right now.

A local oil terminal has been targeted. Local population needs urgent evacuation. pic.twitter.com/ftf7Vo3zyX