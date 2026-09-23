Naftos kainos smuko: rinkoms vilties suteikė Trumpo žinia

Tarptautinės rinkos etalonas – „Brent“ rūšies nafta ir jos atitikmuo JAV – „West Texas Intermediate“ – per ankstyvą prekybą Azijoje atpigo atitinkamai iki 98,91 ir 89,93 JAV dolerio už barelį, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinės 100 JAV dolerių ribos, kurią nuo vasarį prasidėjusio karo Artimuosiuose Rytuose ne kartą buvo viršijusios.
Trijų valandų susitikimas buvo „labai geras“, „labai produktyvus“, o „dar vieną numatyta surengti artimiausiu metu“, susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu žurnalistams sakė D. Trumpas.
D. Trumpas apie tai pranešė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai JT pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti „svarbų sprendimą“ – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar „sunaikinti Islamo Respubliką ir padaryti tai greitai“.
Praėjus beveik septyniems mėnesiams nuo JAV ir Izraelio smūgių Teheranui, kurie ir sukėlė konfliktą, priešininkai tebėra aklavietėje: Iranas laiko Hormuzo sąsiaurį uždarytą, o Jungtinės Valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą.
Tuo pačiu metu Jemene vykstantis konfliktas tarp Saudo Arabijos remiamų vyriausybės pajėgų ir Irano remiamų husių apėmė ir šią Persijos įlankos karalystę, todėl buvo apribotas energijos išteklių eksportas iš Raudonosios jūros.
„Trijų valandų JAV ir Irano susitikimas yra svarbus, nes jis rinką nuo išimtinai eskalacijos rizika grindžiamos kainodamos pastūmė link tikro diplomatinio proceso, net jei galutinis susitarimas vis dar atrodo tolimas“, – sakė Stephenas Innesas iš bendrovės „Quintex Intel“.
Trumpo pažadai
D. Trumpas pažadėjo, kad naftos kainos sumažės „kai tik“ Jungtinės Valstijos laimės karą.
Naftos kainos nukrito tuo metu, kai, kaip pranešama, didžiausia pasaulyje žaliavinės naftos eksportuotoja Saudo Arabija atnaujino savo Rytų–Vakarų naftotiekio – svarbaus naftos eksporto kelio, kuris buvo uždarytas dėl Artimuosius Rytus sukrėtusio konflikto, – darbą.
Rijadas šį mėnesį pareiškė, kad iš Irako paleisti dronai privertė uždaryti naftotiekį, kuriuo šalis vis dažniau naudojosi siekdama apeiti Irano įvestą Hormuzo sąsiaurio blokadą.
„Bloomberg“, cituodama savo šaltinį, skelbė, kad karalystė siekia šią savaitę atnaujinti eksportą.
Tačiau, kaip skelbė „Bloomberg“, nors Saudo Arabijos naftos milžinė „Aramco“ pranešė Azijos perdirbimo įmonėms, kad jos netrukus galės gauti naftą iš Janbu uosto prie Raudonosios jūros, Europos partneriams bendrovė nurodė, kad spalį jiems nafta nebus skiriama.
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